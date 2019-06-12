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Pençe Harekatı'nda 2 teröristi etkisiz hale getirildi
12.06.2019 - 11:30 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.
Etiketler : Pençe Harekatı,terörist,
630528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630528.aspx
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