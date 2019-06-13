Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve  Göçmenler Komisyonu Başkanı Nikolic ve BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda kabul etti.

Görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan  Çavuşoğlu, Nicolic'le görüşmesine ilişkin, "Karadağ Parlamentosu Uluslararası  İlişkiler Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle samimi görüşme gerçekleştirdik. Bu dost  ülkeyle ilişkiler her alanda gelişiyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Pedersen'le yaptığı görüşmeye ilişkin ise "BM Özel  Temsilcisi Geir O. Pedersen’le Suriye’deki son durumu ele aldık. İdlib gerginliği  azaltma bölgesinin korunması ve siyasi sürecin ilerletilmesi temel  hedeflerimizdir." paylaşımında bulundu.