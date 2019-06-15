17 yıl sonra ilk kez iki siyasi rakip Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geliyor. İstanbul 2019 Seçim Özel Pazar akşam saat 21:00'da TGRT Haber'de canlı yayınlanacak.
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak yayını
15.06.2019 - 20:37 | Son Güncelleme: 15.06.2019 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 23 Haziran Pazar günü yapılacak.
Etiketler : Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak yayını,
631211 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631211.aspx
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