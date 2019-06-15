Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 yıl sonra ilk kez iki siyasi rakip Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geliyor. İstanbul 2019 Seçim Özel Pazar akşam saat 21:00'da TGRT Haber'de canlı yayınlanacak.