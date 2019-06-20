Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki açıklamalarından satır başları:

Suriye'deki krize hassasiyetle çözüm arıyoruz.



Bugün Avrupa'da 5,5 milyon civarında Türkiye kökenli kardeşimiz hayatını sürdürüyor. Orta Asya'daki soydaşlarımızın derdi bizim de derdimizdir. Yayılmacı-mücadeleci bir anlayış içinde değiliz. Bizim hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde içişlerinde gözümüz yok.



Pazartesi günü Mursi'nin vefatıyla bir kez daha gözler önüne serilen Mısır'daki demokrasi katliamına tepki gösteriyoruz. 20-25 dakika can çekişiyor, orada en ufak bir müdahale yapılmıyor. Sisi denilen kişi Mısır'da böyle bir yöneticidir ve bir zalimdir.



Kaşıkçı konusunda ülkemizin tutumunu haklı bulan Birleşmiş Milletler'in sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum.

DETAYLAR BİRAZDAN...