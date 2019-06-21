Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi- Statü Araştırma Danışmanlık Şirketi tarafından 17- 19 Haziran tarihleri arasında İstanbul genelinde 39 ilçede 3 bin kişi ile yapılan ankette seçmene 4 farklı soru soruldu. ‘Bilgi ve tecrübe açısından adayların hangisinin daha yeterli olduğu’ sorusuna verilen cevaplarda yüzde 51,2’si Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım derken; yüzde 48,8’i ise Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. İstanbul’un sorunlarını çözme konusunda vatandaşların yüzde 52.8’i Binali Yıldırım’a güvenirken; başka bir soruda seçmen Yıldırım’ı İmamoğlu’ndan daha sempatik buldu. 23 Haziran’da yapılacak seçimde seçmenin yüzde 50.2’si oyunu Binali Yıldırım’a vereceğini belirtirken; yüzde 49.1’i İmamoğlu’na, yüzde 0.6’sı Saadet Partisi’ne vereceğini kaydetti.



31 MART’TA OY VERMEYENLERİN YÜZDE 57’Sİ ‘YILDIRIM’ DEDİ

Nev Bilgi Danışmanlık Şirketinin yaptığı İstanbul kamuoyu araştırmasındaki sonuçlar da benzer çıktı. 17-18 Haziran tarihlerinde 2 bin 500 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlara göre, katılımcıların Binali Yıldırım’a olan güvenin rakibine oranla daha yüksek olduğu görüldü. 31 Mart’ta oy kullanmadığını belirten seçmenin yüzde 57’si 23 Haziran’da Yıldırım’a oy vereceğini belirtti. Yıldırım’a olan güvenin daha yüksek olduğu kaydedilirken; seçmenlerin Yıldırım’ın vaatlerini yerine getireceğine olan güvenin İmamoğlu’na oranla daha yüksek olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 66’sı Yıldırım’ın vaatlerini yerine getireceğine inandığını belirtirken; yüzde 47’si ise İmamoğlu cevabını verdi.