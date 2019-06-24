Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatilini yarıda kesip İstanbul’a gelen vatandaşlar da yollara düştü. Özellikle öğleden sonra iç hatlar gidiş terminalinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Tarifeli uçakla başka şehirlere gidecek vatandaşlar gidiş terminalinde sıra oluşturdu. Önceki gün bin 298 uçak İstanbul Havalimanı’na iniş kalkış yaparken 210 bin 527 yolcu havalimanından geçti. Bu sayılar İstanbul havalimanın bugüne kadarki en yüksek yolcu ve uçak rakamları oldu. Eşiyle beraber Tokat’a gitmek üzere havalimanına gelen Samet Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Seçim için yolculuğumuzu bugüne aldık. Daha önce de Tokat’taydık. Şimdi tekrar oraya dönüyoruz. İnşallah sonuçları oradan takip edeceğiz.” dedi.

Fatma Kara, akşam seçim zaferini kutlamak istediklerini kaydederek “Bir oy bir oydur, dedik. Oyumuzu kullandık. Şimdi memleketimize tatile dönüyoruz” dedi. Tatil beldeleri de seçimlerden nasibini aldı. Oy kullanmak maksadıyla tatilini yarıda kesen seçmenlerden sonra Kuşadası gibi pek çok bölgedeki plajlar, turistler ile bölge sakinlerine kaldı.