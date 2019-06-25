Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenilenen İstanbul seçimleri yabancı basında geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düşmanlıklarıyla bilinen ve farklı bir Türkiye algısı oluşturmaya çalışan Avrupa gazeteleri, seçimi kazanan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu öve öve bitiremedi. İmamoğlu’nu okurlarına “yeni muhalefet lideri” diye tanıtan gazeteler, 9 puanlık sonucun Erdoğan’a darbe olduğunu yazdı. Onlardan biri olan Alman Bild, “ENDogan” başlığını attı. Gazete haberini Türkiye düşmanı söylemleriyle bilinen Türk kökenli Alman siyasetçi Cem Özdemir’e dayandırdı. Özdemir gazeteye “Artık uzatmalar oynanıyor” dedi. Erdoğan için “Türkatör” ifadesini kullanan gazete İmamoğlu’na ise “demokrasinin kurtarılışının yeni sembolü” diye güzellemeler yaptı. Bir başka Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle de “İstanbul seçimi, Erdoğan’ın politikaları ve popülaritesi için bir referandum niteliğindeydi” diye yazdı.

İngiliz Independent “Muhalefet partisi adayı, Erdoğan’ın iktidar partisini keskin bir farkla yendi. CHP adayı Ekrem İmamoğlu çarpıcı bir zafer kazandı. İmamoğlu, ulusal çapta bir muhalefet lideri olarak yerini sağlamlaştırdı” ifadelerini kullandı. The Guardian ise “Erdoğan’a en büyük kişisel darbe oldu” yorumunu yaptı. Aynı gazete geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin öncesinde “Erdoğan yeniden seçilirse adı konulmamış bir diktatör olarak Suriye ve tüm Orta Doğu’da daha fazla istikrarsızlığa yol açacak” diye kin kusmuştu.

CNN International “Seçimde AK Parti’ye yenilmez olmadığı konusunda uyarıldı” ifadesini yazdı. Erdoğan’ın seçim kazanma konusunda esrarengiz bir kabiliyete sahip olduğunu duyuran CNN, İmamoğlu’nu ise “Muhalefet için uzun süredir görmedikleri bir alternatif sundu” şeklinde tanıttı.

NEFRET DUYANLAR

Amerikan Washington Post “Kayıp, Erdoğan için oldukça acı vericiydi, zira İstanbul onun evi... İstanbul’da doğup büyüdü ve siyasi hayatı burada başladı. Megaprojeler için bir vitrindi ve iktidar bu vitrini kaybetti” satırlarını yazdı. Fransız Le Monde “İstanbul’un en zengin ve kalabalık şehri, artık Kemalist CHP’nin adayı İmamoğlu’nun elinde” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışından gelen bu yorumları şu sözlerle eleştirdi: Bugünkü Türkiye’den, bağımsız olma çabalarımızdan hoşlanmayanlar var. İkiyüzlülük ve çifte standarttan uzak durulmalı. Erdoğan kazandığı zaman “seçim demokratik değil”, ancak muhalefetin adayı kazandığı zaman “Türkiye’de demokrasi var...” Biz bu söylemlere itiraz ediyoruz.