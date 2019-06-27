Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı ilk MYK toplantısında, parti kurmaylarına seçim sonuçlarına ilişkin derin bir çalışma yapılması talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları ve sonuçlarına yönelik önemli değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, seçmenin kendilerine verdikleri mesajı çok iyi anladıklarını söyledi. Erdoğan, sonuçların tüm yönleriyle ele alınmasını isteyerek “İstanbul bizim için önemli. Ancak bu bir yerel seçim. Sadece belediye başkanlığına ilişkin bir seçimdi. Bunu alıp başka noktalara çekmek doğru olmaz. Bunu Türkiye’ye bağlamak yanlış olur. Artık daha çok çalışacağız” dedi. Sonuçlara ilişkin kendisinin de bazı tetkikler yapacağını söyleyen Erdoğan’ın kurmaylarına, hem 24 Haziran hem de 31 Mart seçim sonuçlarıyla karşılaştırarak derin bir çalışma yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

İLK DEFA GÖRÜYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Seçmen ya bize oy veriyor ya da bize küsüp başkasına oy veriyor. Bu siyasi tarihte ilk defa görülüyor” diye konuştu.

Toplantıda seçim sonuçlarına ilişkinde sunum yapıldı. Sunumda başta Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım olmak üzere diğer il ve ilçelerden gelen AK Partili belediye başkanlarının sahada çok iyi çalıştığı vurgulandı. Seçmenden gelen tepkilerin de değerlendirildiği sunumda, vatandaşın teşkilatın çalışmalarından memnun olmadığı, siyasilere ve teşkilata ulaşamadıkları ifade edildi. Toplantıda vatandaşa seçimin neden yenilendiğinin iyi anlatılamadığı belirtilirken mağduriyet algısının sonuçlarda etkili olduğuna dikkat çekildi.