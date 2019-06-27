Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Temmuz ayında bir rapor hâline getirecekleri çalışmada kabinenin, kurulların ve ofislerin yaptığı icraatlar tek tek değerlendirilecek. Yapılan çalışmalarda 1 yıl içinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin toplumda ne kadar karşılık bulduğu tespit edilecek. Dış politika ağırlıklı olması planlanan raporda Erdoğan’ın resmî ziyaretlerinde yaptığı görüşmelerin Türkiye’ye yansımaları yer alacak. Ayrıca, terörle mücadele ve Suriye krizinde gelinen son durum da değerlendirilecek.

Önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de raporda yer alacak. Bu kapsamda bundan önce açıklanan hedeflerin tutturulma oranlarına bakılırken; gerçekleşemeyen hedeflere önümüzdeki süreçte öncelik verileceğine vurgu yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak olan çalışmanın temmuz ayında kamuoyu ile de paylaşılması öngörülüyor.