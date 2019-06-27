Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 3 sanık, etkin pişmanlıkta bulunarak örgüt hakkında bildiklerini anlattı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yargılanan duruşmalarda eski askeri öğrenci tutuklu sanık İ.G, tutuksuz sanıklar eski askeri öğrenci İ.A. ve eski polis memuru H.B. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık İ.A, savunmasında ortaokul son sınıfta bu örgütle tanıştığını, örgüt mensuplarının asker ya da polis olması yönünde kendisini yönlendirdiğini söyledi.

Askeri lise sınavına hazırlandığı dönemde bu yapının deneme sınavları yaptığını anlatan İ.A, "Sınav öncesi 4-5 tane deneme yaptırdılar. Her denemede 100 soru vardı. Askeri lise sınavlarında çıkan sorular, bize deneme sınavında verilen sorularla benzerlik gösteriyordu. Bunu sınava girince fark ettim. Yaptıkları deneme sınavlarını daha sonra imha ediyorlardı." diye konuştu.

Sanık İ.G. ise dershaneye gittiği süreçte bu yapıyla tanıştığını, ders çalışmak için evlerine gittiğini ve kara harp okulunu kazandıktan sonra Ankara'da bu örgüt mensuplarıyla görüştüğünü belirtti.

17/25 Aralık sürecinin ardından örgütün gerçek yüzüyle tanıştıktan sonra ayrılmaya karar verdiğini kaydeden İ.G, bu süreçte örgütün tehditleriyle karşılaştığını dile getirdi.

Etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını ifade eden İ.G, "Devletin varlığına ve birliğine zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Tamamen dini duygularla buraya katıldım. Şu anda üniversitede hukuk eğitimi alıyorum. Okuluma devam etmek istiyorum, bu nedenle tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.U. ve A.A. da sanık İ.G. ile 2012 yılında kara harp okulunu kazandıktan sonra örgüt mensubu Seçkin Keskin tarafından tanıştırıldıklarını, bu kişinin kendilerinden sorumlu olduğunu ve sabit hatlardan arama sonucunda görüştükleri anlattı.

17/25 Aralık sürecinden sonra örgütün gerçek yüzünü gördükten sonra ayrılmaya karar verdiklerini belirten tanıklar, "Bu süreçte örgütün baskısına maruz kaldık. Baskı ve tehdit nedeniyle bu süreçte tamamen ayrılamadık. Örgüt mensubu Seçkin Keskin 3 yıl boyunca bizimle ilgilendi." şeklinde konuştu.

Sanık H.B. de suç işlemediğini öne sürerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık H.B'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 9 yıl hapis cezası verdi, ardından etkin pişmanlığını kabul ederek cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Sanıklar İ.G. ve İ.A'nın yargılandıkları duruşmaları eksikliklerin giderilmesi için erteleyen heyet, sanık İ.G'nin tahliyesine hükmetti.