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63 taksiciye yönelik 'Son Durak' operasyonu başlatıldı
28.06.2019 - 11:27 | Son Güncelleme: 28.06.2019 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde turistleri dolandırdıkları tespit edilen 63 taksiciye yönelik “Son Durak” operasyonu başlattı.
Etiketler : taksici,İstanbul,Son Durak operasyonu,
633567 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633567.aspx
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