Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay’ın bozma kararının ardından görülen ve 12 yıldır süren 235 sanıklı ‘Ergenekon’ davasında nihai karar açıklandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Alparslan Arslan ile başka suçtan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu ve Bedirhan Şinal katıldı. Başka suçtan tutuklu sanıklar Osman Yıldırım, Bora Ballı, Yüksel Dilsiz, Murat Çağlar, İsmail Sağır ve Tekin Irşi’nin tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımlarının sağlandığı duruşmada, eski milletvekili Emin Şirin, emekli Tuğamiral Alaattin Sevim, emekli Albay İlyas Çınar ve emekli Astsubay Oktay Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 30’u aşkın tutuksuz sanık da hazır bulundu.

ÖYLE BİR ÖRGÜT YOK

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında görülen davada bütün sanıkların “silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık” suçundan beraatine hükmedildi.

Mahkeme heyeti “Ergenekon örgütü” adı altında bir örgüt olmadığını söyledi. Tutuklu sanıklardan Alparslan Arslan, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Osman Yıldırım’a yöneltilen bütün suçlarının, cezası en yüksek olan “Anayasayı ihlal” suçu kapsamında değerlendirildiğini belirten heyet, bu sanıklardan Alparslan Arslan’ın ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Timuroğlu, Sağır ve Yıldırım’ın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

SORUŞTURMAYI YÜRÜTENLER FETÖ'DEN FİRARİ

“Ergenekon” soruşturmasını yürüten ve meslekten ihraç edilen savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen, FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olarak aranıyor. Bir dönem soruşturmaya bakan firari sanık Cihan Kansız hakkında da FETÖ üyeliğinden dava açıldı. Dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dosyaya bakan hâkimler Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Sedat Sami Haşıloğlu hakkında FETÖ üyeliği suçundan dava açıldı. Özese ve Çalmuk tutuklu bulunurken, Haşıloğlu hâlâ firari olarak aranıyor. Davaya duruşma savcısı olarak giren Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın da FETÖ davaları kapsamında tutuklu bulunuyor.

DAVA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

‘Ergenekon’ davasına giden süreç, 2007’de İstanbul’da bir gecekonduda ele geçirilen el bombalarına ilişkin soruşturma ile başladı. Davada ilk iddianameyi hazırlayan isimler arasında FETÖ’cü Zekeriya Öz de vardı. İlk duruşması 2008’de yapılan ‘Ergenekon’ davasında aralarında emekli orgeneraller İlker Başbuğ, Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Hasan Iğsız, emekli tuğgeneraller Veli Küçük, Levent Ersöz, yazar Yalçın Küçük, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Tuncay Özkan, CHP İzmir eski milletvekili Mustafa Balbay, Prof Dr. Mehmet Haberal’ın da aralarında olduğu çok kişi yargılandı. Bazı sanıklar, dava sürecinde hayatını kaybetti.