Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen Göç Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. “Öncelikli hedefimiz, özellikle büyükşehirlerimizde, İstanbul’da düzensiz göçmenler konusuna eğilmek olacaktır” diyen Soylu şunları söyledi: Yani hiç kimse kayıtsız kuyutsuz ortalıkta gezinemeyecektir. Kaçak göçmen çalıştırma, kaçak işportacılık gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecektir. Keza gettolaşmanın da önüne geçilmeye çalışılacaktır. Kaçak göçmen olarak gelip de mahallelerde dükkân kiralayıp 20 kişinin bir dükkânda gecelediği durumlar kamu düzeni açısından kabul edilemez.

TOPLUMSAL MESELE

Özellikle iş yeri, fabrika sahiplerine sesleniyorum. Kaçak adam çalıştırıyorsunuz, onları fabrikalarda yatırıyorsunuz, sonra da yangında bedeli de yanarak, o kaçak göçmenler ödüyor. Buna da müsaade etmemiz mümkün değildir. Kamu düzeninin ortadan kaldıran, huzursuzluk getiren hiçbir anlayışa, haksızlığa, bir dükkânı 20 kişiye 12 saat, diğer 20 kişiye 12 saat yatırmak için kiralayan ve bundan para elde eden, gayriinsani bir şekilde kiralayanların vicdanlarının sorgulanmaya açılmasını istiyorum. Bu sadece bir kesimin meselesi değil, toplumsal meseledir.

Bakan Soylu, 2018’de İstanbul’da yakalanan 28 bin 364 yabancıdan 11 bin 292’sinin ülkesine geri gönderildiğini, 2019’un ilk 6 ayında ise 25 bin düzensiz göçmen yakalandığını ve bunların 12 bin 704’ünün sınır dışı edildiğini belirtti. Soylu, Suriyelilerin mobilitesini sınırlamak ve burada bir istismar alanı oluşmasının önüne geçmek amacıyla yol izin belgesi ve ikamet zorunluluğu getirildiğini kaydetti. Bakan Soylu “İstisnaların dışında İstanbul’da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır” şeklinde konuştu. Soylu “Hiç kimsenin kendi anlayışını başkasına dayatmasına, yerleşik düzeni bozmasına müsaade etmemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

KURAL BUNU GEREKTİRİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suça karışan yabancılarla ilgili olarak geri gönderme işlemlerine ağırlık verildiğini belirterek “Tabelalar konusunda bazı basın ve yayın organlarında birtakım değerlendirmeler, olumsuz yaklaşımlar söz konusu. Biz akşam yatıp, sabah kalkıp tabelaları şöyle böyle yapalım demiyoruz. Hukuk devletiyiz, kanunlarımız var, ilkelerimiz var, kurallarımız var, onu uygulamakta mükellefiz. Tabelaların yüzde 75’i Türkçe olacak. Kural bunu getirmiş. Yüzde 25’i de ilgili dilde olacak.” şeklinde konuştu.