Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Sayan’ın talimatı üzerine dinî ve resmî nikâh artık aynı anda kıyılabilecek. Bu yeni uygulamanın ilk çifti Fatma ve Rojhat, uygulayan ilk memur da Savcı Sayan oldu. Çiftin önce dini, sonra da resmî nikâhları kıyıldı. Ardından müftü önderliğinde dualar edildi. Taze karı kocaya hayırlı olsun dileklerini ileten Sayan “Bundan sonra Ağrı Belediyesi olarak önce dini sonra resmî nikâh kıyacağız. Ailelerin isteği üzerine böyle bir şey yaptık. Çiftler, ikisini bir arada istediklerini müracaat ettikleri zaman belirtecekler” dedi.