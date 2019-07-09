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Son dakika... Darbeci 44 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
09.07.2019 - 16:40 | Son Güncelleme: 09.07.2019 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada, 44 sanığın ''anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
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635964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/635964.aspx
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