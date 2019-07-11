Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediyelerde istifa eden işçilerin sayısının 17 bin 500 kişiyi aştığını ifade eden Arslan şunları söyledi: 31 Mart seçimleri sonucunda başta CHP ve HDP’li belediyelerde henüz daha mazbatalarını almadan emek hareketinin öncü kuruluşu Hak-İş’e yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Baskılar nedeniyle istifa edenler 17 bin 500’ü geçti.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

Bu zulme susarsam vebal altında kalırım. Bunlara teslim olmayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kimsenin arka bahçesi değiliz. Sesimizi duyurmak istedik, duymadılar, anlayın dedik, anlamadılar. Bize yürüyüşten başka imkân bırakmadılar. Bolu’dan Ankara’ya 200 kilometre yürüdük. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerine mektup yazdık, randevu talep ettik. Bizi anlayın, bizi duyun, bizi fark edin, bizim feryadımızı sakın ha kulaklarınızı tıkamayın. Biz adalet, özgürlük, ekmeğimizi ve geleceğimizi istiyoruz başka bir talebimiz yok. Bu taleplerimizin yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Seçim öncesi vaatlerinizi unutmayın. Bizim derdimiz işçiler, emekçiler ve onların hakları. Kılıçdaroğlu’na buradan bir defa daha seslenmiş olalım.