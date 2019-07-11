Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 15 Temmuz'da, Kurban Bayramı'nda, 30 Ağustos'ta ve okulun ilk günü toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesini kabul etti.

Belediye Meclisi, kentteki toplu ulaşım araçlarının Kurban Bayramı süresince de vatandaşa ücretsiz hizmet vermesine karar verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da ulaşım ücretsiz olacak.

Toplantıda 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi ilk günü olan 9 Eylül 2019’da kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.