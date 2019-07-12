Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı ikinci meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otopark işletmesi İSPARK’a verildi. 1 saati ücretsiz olacak otoparkı 5 yıl süreyle İSPARK işletecek. Gelirin yüzde 25’i İBB’ye geri kalanı da İSPARK’a gidecek.

İBB MECLİSİNDE ÜCRETSİZ ULAŞIM KARARLARI

Meclis toplantısında ayrıca, 11-14 Ağustos tarihleri arasındaki Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ile 2019-2020 eğitim öğretim dönemi ilk günü olan 9 Eylül 2019’da kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşımdan İstanbulkart’ı olmayanların da yararlandırılması kararlaştırıldı.