Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Mayıs ayında başlatılan Pençe Operasyonu ile Irak’ın kuzeyine son yılların en kapsamlı sınır ötesi harekâtlarından birini gerçekleştiren TSK, operasyonun ikinci safhasına geçti. Millî Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın yuvalandığı Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesine yönelik komando tugaylarıyla 2’inci Pençe Harekâtı’nın başladığını duyurdu.

Kara ve hava birliklerinin eşgüdümünde icra edilen operasyon, önceki gün, sınırda konuşlu topçu bataryalarının atışlarıyla başladı. Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Operasyona İHA ve ATAK helikopterleri de destek verdi. Diyarbakır’dan havalanan jetler, İHA’lar tarafından tespit edilen terör yuvalarını imha etti.

KOMANDOLAR HAKURK’TA

Tespit edilen hedeflerin vurulmasının hemen ardından ise komando birlikleri Irak’ın kuzeyinden Hakurk ve çevresine doğru ilerleyişlerini başlattı. Harekât kapsamında Hakurk bölgesindeki terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, çok sayıda teröristlerin etkisiz hâle getirildi. Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada komando tugaylarının katıldığı harekâtın planladığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

PKK’NIN LOJİSTİK ÜSSÜ

Hakurk, PKK’nın sözde ana kampı olan Kandil’in kapısı olarak değerlendiriliyor. Türkiye sınırlarına PKK’nın gerçekleştirdiği saldırılarda geçiş güzergâhı olarak kullanılan Hakurk, aynı zamanda terör örgütünün silah ve mühimmatını Türkiye’ye sızdırdığı bölge. Hakurk’un güneyi Kandil’e açılırken, kuzeyi ise Hakkâri Şemdinli’ye uzanıyor.

Güvenlik uzmanları, Kandil’e giden ana koridorlar ve hâkim tepeler ele geçirildiğinde Hakurk ve Sincan’a giden ana ikmal yollarının kontrolünün sağlandığına dikkat çekerken, daha güneye doğru, Kandil’e inen bir harekâtın işareti olarak yorumluyor. Hakurk’tan sonra sıranın Kandil’e geleceğine dikkat çeken uzmanlar, harekâtın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtiliyor.

IRAK’LA TERÖR ZİRVESİ

Pençe-2 Harekâtı’nın geçen hafta Ankara’da Iraklı üst düzey heyetle yapılan kritik toplantı sonrası başlaması dikkat çekti. Toplantıya; Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari ve Irak Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi katılmıştı. Toplantıda özellikle PKK ve DEAŞ’a karşı atılacak ortak adımlar gündeme gelirken, söz konusu terör örgütlerine karşı neler yapılabileceğine ilişkin Irak ile ortak komite kurma kararı alınmıştı. Bu kapsamda ikinci toplantının da yıl sonuna doğru Bağdat’ta yapılacağı belirtilmişti.

VAN’DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan, Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda hava harekatı ile 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.