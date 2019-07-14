Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik kuralları başta olmak üzere yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’de 2019 yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi.

81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan uygulama için Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı da kampanyaya destek verdi.

Yayalara uzun geçiş süresi verildi

Yayalara öncelik veren uygulama için ilk olarak Başkent’in en kalabalık bölgesi olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile birlikte 4 nokta seçildi.

Büyükşehir Belediyesi sinyalizasyon sistemini güncelleyerek, 29 saniye olan yaya geçiş süresini 34 saniyeye yükseltti.

Yaz aylarında okulların kapanması ve vatandaşların tatile gitmesi nedeniyle azalan araç sayısını dikkat alan Büyükşehir Belediyesi, araç geçişine uzun süreli programlanan trafik sinyalizasyon sistemini yayalar için uzun süreli olarak değiştirdi.

Uygulama yaz boyunca geçerli olacak

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nın dışında Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişimindeki trafik lambalarında yaya geçişleri Temmuz ayından itibaren 5 saniye daha uzatıldı.

Yaz ayları boyunca haftanın 7 günü 10.00-15.00 saatleri arasında devam edecek uygulamanın başlamasından dolayı Başkentliler memnuniyetlerini, “Yaya önceliğinin, Avrupa’ya uyum çerçevesinde halkın bilinçli davranmasını sağlayacağını, trafik kazalarını azaltacağını ve toplumun yaşam kalitesini artıracağını düşünüyoruz” sözleriyle dile getirdiler.