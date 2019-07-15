Diyanet İşleri Başkanlığına ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi. Söz konusu karar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.
İstanbul Müftülüğüne Prof. Dr. Maşalı atandı
15.07.2019 - 09:20 | Son Güncelleme: 15.07.2019 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi.
Etiketler : İstanbul Müftülüğü,Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı,
637179 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637179.aspx
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