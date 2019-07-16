Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

TBMM Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu’nun gündemi aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda reklamları oldu. Geçtiğimiz hafta Komisyonun dinlediği RTÜK Başkan Yardımcısı İlker Ilgın, TV programlarında çocuklara yönelik aldıkları tedbirlere ilişkin sunum yaptı. Ilgın, şunları söyledi: “Genel beslenme diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve maddeler içeren yiyecek ile içeceklerin ticari iletişimine, çocuk programlarıyla birlikte veya bu programların içinde yer verilemez” hükmünü hayata geçirmiş durumdayız. Bunu yaparken de Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı kırmızı liste yani çocuk programlarında yer verilmesinin tamamen yasaklandığı yiyecek ve gıdalara dikkat ettik. Yeşil liste, tamamen ticari iletişimin, reklamın serbest olduğu gıdalardır. Bir de şartlı erişim yani belirli miktarda bulunması hâlinde reklamı yapılabilecekleri içeren turuncu liste var. Bu üç kategoriyi esas aldık. Özellikle kırmızı kategoriyi örnek almak manasında, çikolatalar, şekerler, gofretler, enerji barları, tatlı soslar, enerji içecekleri, meyve suları gibi gıdalara çocuk programında yer verilmiyor. Tabii, diğer programlarda da bunların zararlı oldukları ya da tüketiminde dikkat edilmesi gerektiği şeklinde uyarıcı akar bantla yer verilmesi gerekiyor. Bu, obezite ve kronik hastalıkların önlenmesi anlamında önemli olduğunu düşündüğümüz düzenlemelerimizden biri.