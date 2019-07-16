Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığınca kayyum atandığı dönemde, Sur ilçesinde açılan bir caddeye İslam komutanlarından İyaz bin Ganem'in adı verildi. Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimi HDP’li başkana geçti. HDP'li belediye yönetimince 19 Haziran’da alınan meclis kararı ile İyaz bin Ganem’in isminin verildiği caddenin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Caddeye, 5 yıl önce hayatını kaybeden ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

"HDP'li belediyenin almış olduğu karar Diyarbakır'a, İslam'a ihanettir"



AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğunu, birçok medeniye ev sahipliği yaptığını belirterek, kentin aynı zamanda Anadolu'nun İslam'la tanışan ilk şehri olduğunu vurguladı.

"Bu şehir, Peygamber efendimizin vefatından kısa bir süre sonra İslam orduları tarafından fethedilerek, İslam ile şereflenmiştir. İyaz Bin Ganem komutasındaki ordu, Diyarbakır'ın fethini gerçekleştiriyor. O ordu öyle bir ordu ki içerisinde çok değerli sahabeler var. Bünyesinde Halid Bin Velid gibi bir komutan var. Bu şehir fethedildiğinden beri, o isimler hürmetle yad ediliyor." diyen Budak, şunları kaydetti:

"HDP'li belediyenin almış olduğu karar, bir aymazlık ve ihanet örneği, Diyarbakır'a, İslam'a ihanettir. Diyarbakır'da yapacakları başka işleri mi yok? Diyarbakır halkının hizmete ihtiyacı var. Diyarbakır'da ciddi anlamda sağlıksız bir ortam var, ilaçlama yapılmıyor, doğru dürüst belediyecilik hizmeti yapılmıyor. Bu halk size öyle bir tokat atar ki bir daha yerinizden kalkamazsınız. Böyle işlerle uğraşmayın. Bu tip insanların haddi değil o isimle uğraşmak. Camiyle, milletimizin bağrına bastığı sahabe ismiyle uğraşmasınlar."

"Bu karardan vazgeçilmelidir"



MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, İyaz Bin Ganem'in adının caddeye verilmesinin hazmedilemediğini, isim değişikliği yapılmasının tüm Müslümanlara büyük hakaret olduğunu dile getirdi.

"Bir an önce bu karardan vazgeçilmelidir." diyen Kayaalp, böyle bir karara imza atılmasının büyük ayıp olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"O kararın altına imza atanlara sormak istiyorum, buna hangi vicdanla imza attılar. Bu imzayı düşünerek mi yoksa birilerinin talimatıyla mı attılar? Bahse konu olan İslam ordularının komutanı, Diyarbakır'ı İslam topraklarına katmıştır. Bir tek caddede ismi var, onu da çok görüyorlar. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Hatta bu fatihin ismi, Diyarbakır'ın çok önemli caddelerine verilmelidir. O imzayı atanlar, tarihine iyi baksın, tarihini iyi incelesin. Ondan sonra ellerini vicdanlarına koysunlar."

"Komutanın isminin yaşatılması önemli"



Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bozan da kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hazreti Ömer döneminde 639 yılında İslam orduları tarafından Diyarbakır fethedildi. İslam'ın fetih anlayışı yakıp, yıkmak değildir. İyaz Bin Ganem komutasındaki ordu, Diyarbakır'ı Bizans'ın elinden kurtarıyor. O komutanın ismi burada bir caddeye verilmiş. Bu komutanın isminin yaşatılması önemli. Her sene fetih programı yapıyoruz. Kentte 540 sahabenin kabri var. Diyarbakır'da fetih ruhunun gelecek nesillere aktarılması önemli."

"Diyarbakır'ın en büyük caddelerine, en büyük okullarına ismi verilmesi gerekirken, maalesef bu komutanın ismi değiştirilmeye çalışılıyor. Saadet Partisi olarak bu yanlıştan dönülmesinin zaruri olduğunu söylüyoruz." diyen Bozan, şöyle devam etti:

"İyaz Bin Ganem ve arkadaşları Diyarbakır'ın simgesi haline gelmiştir. Onların adının yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması en temel görevlerimizden biri. HPD'den, bu halkın inanç değerleriyle mücadele eden bir parti görüntüsünden ziyade, onların inançlarını rahat bir şekilde yaşayabilmesini daha uygun hale getiren adımlar atmasını bekliyoruz. Temennim bu yanlıştan vazgeçmeleri. Bu ülkede kim kutuplaştırma yaparsa yanlıştır. Biz 82 milyon insanın düşüncesi, görüşü, fikri, yaşam tarzı, inancı neyse herkesi olduğu gibi kucaklamak durumundayız. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Yerel yönetimlerin ve iktidardakilerin bu hassas noktaya dikkat etmesi lazım."