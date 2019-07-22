Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ konusunda Ankara-Washington arasında diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, önceki gün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da Amerikan mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı. Her iki görüşmede de ağırlıklı olarak Suriye konusu ele alındı. Bugün ise ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin başkanlığında bir heyet, Ankara’ya gelecek. Heyet, başta ‘güvenli bölge’ olmak üzere daha önce Ankara-Washington arasında mutabık kalınan Menbiç yol haritası gündemiyle bir dizi temaslarda bulunacak. ABD’li heyetin, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görüşme geçekleştirmesi beklenirken Jeffrey’in ayrıca İbrahim Kalın’dan da randevu talebinde bunduğu ve ikilinin Beştepe’de görüşme yapabileceği belirtildi.

ABD’li heyetin Ankara ziyareti, TSK’nın son günlerde Suriye sınırına askeri sevkiyatı artırdığı ve terör örgütü YPG/PYD’nin kontrol ettiği Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon sinyali verdiği bir dönemde gerçekleşmesi açısından kritik önem taşıyor.