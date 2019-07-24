Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Yüksek Mahkeme, H.G’nin, tutukluluğunun devamı kararına yönelik itirazının geç değerlendirildiği yönündeki başvurusu için ‘kişi hürriyeti ve hakkının ihlal edilmediği’ yönünde karar verdi. MİT tırları davasında tutuksuz yargılanan ve 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan, ayrıca FETÖ’nün Selam Tevhid davası kapsamında da tutuklu yargılanan H.G’nin dosyaları Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından birleştirildi. H.G. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından 21 Aralık 2016’da duruşma sırasında tutukluluğuna itiraz etti. Ancak Yargıtay 17. Ceza Dairesi, H.G’nin tutukluluğunun reddine yönelik 1 Şubat 2017’de kesin olarak karar verildi. AYM’ye bireysel başvuruda bulunan H.G, tutukluluk hâlinin devamına karşı kararı yaptığı itirazın 42 gün sonra değerlendirildiği ve bu nedenle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürdü. H.G. başvurusunda ayrıca, bireysel başvuru harç ve masraflarını karşılayacak geliri olmadığını beyan ederek adli yardım talebinde bulundu. AYM, H.G’nin tutukluluğunun devamı kararına yönelik itirazın geç değerlendirilerek karara bağlanması nedeniyle kişi hürriyeti ve hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu kabul edilebilir buldu. Ancak Yüksek Mahkeme H.G’nin hakkının ihlâl edilmediğine karar verdi.