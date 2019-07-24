Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, “17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde “Genel Hayata Etkili” (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesinde hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir" denildi.