Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Irak’ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği saldırıyı planlayan teröristler, Kuzey Irak’ta MİT ve TSK’nın ortak operasyonlarıyla etkisiz hâle getirildi. 17 Temmuz’da Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’yi silahlı saldırıda şehit eden terörist Mazlum Dağ ve saldırıya karışan üç kişi Kuzey Irak’ta sağ olarak yakalanmış, saldırganın yakalanmasının ardından ise suikastın planlayıcıları ve bağlantıları için harekete geçilmişti. Yerel istihbarat kaynaklarıyla bir araya gelen MİT, o kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında teröristlerin yerini belirleyerek takibe aldı. Erbil’den başlayan takip, Duhok’a kadar sürdü. Yaklaşık 155 km takip sonrası düğmeye basan MİT ve TSK iki ayrı tarihte ortak operasyon düzenledi.

45 KİŞİ GÖZALTINDA

İlk operasyon 18 Temmuz’da Duhok kırsalındaki bir yol üzerinde gerçekleştirildi. Operasyonda teröristler etkisiz hâle getirildi. Bu operasyonundan 6 gün sonra ise Irak’ın kuzeyindeki Batifa kırsalında gerçekleştirilen operasyonda saldırıyı planlayan diğer teröristler vuruldu. Bu arada güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, suikastla direkt bağlantıları tespit edilen 45 kişi de gözaltına alındı.

STRATEJİK BİR BAŞARI

Son dönemde TSK ve MİT’in sınır dışında teröristlere karşı gerçekleştirdiği koordineli operasyonlar dikkat çekiyor. TSK ve MİT’in çalışma anlamında geldiği seviyenin dikkat çekici olduğuna işaret eden güvenlik uzmanlarına göre, MİT ile TSK’nın yurt dışında da başarılı bir şekilde çalışabiliyor olması en önemli unsurlardan bir tanesi. Kuzey Irak’taki operasyonların stratejik bir başarı olduğunun altını çizen uzmanlar, Türkiye’nin hem teknik imkânlarının hem de istihbarat altyapısının geldiği noktanın ortaya konulması açısında da operasyonun önemli olduğunu vurguluyor.

MİT Başkanlığı, son aylarda terörle mücadele kapsamında yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara Kuzey Irak’taki nokta operasyonu ile bir yenisini daha eklemiş oldu. Irak ve Suriye’de başarılı operasyonlara imza atan MİT, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik’i Suriye rejiminin kontrolündeki Lazkiye kentinde yakalayarak geçtiğimiz yıl Türkiye’ye getirmişti. MİT, yine geçtiğimiz yıl FETÖ’nün Balkan ayağına ağır darbe indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını paketlemişti. MİT’in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye’de aranan FETÖ/PDY’nin 6 üst düzey mensubu yakalanmıştı. Geçen yıl ayrıca 2 FETÖ’cü Ukrayna’dan, 6 FETÖ’cü de Moldova’dan getirilmişti.

Son alarak MİT ve TSK’nın geçtiğimiz haftalarda düzenlediği ortak operasyonda PKK’ya büyük bir darbe vurulmuş, İçişleri Bakanlığının kırmızı listesinde bulunan PKK’nın 40 kişilik sözde üst düzey yönetim kadrosundan ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı İsmail Özden, Sincar’da hava harekâtıyla vurulmuştu.