Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şûra’da alınan kararlar Erdoğan’ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın mevcut görevlerine devam etmeleri öngörülüyor. Görevdeki ikinci yılları dolan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 7 korgeneral arasından bazıları YAŞ kararıyla dördüncü yıldızı takacak.