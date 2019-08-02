Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

31 Mart mahallî seçimlerinin ardından CHP’li ve HDP’li belediyelerde baskı ile işçilerin ya sendikaları değiştirildi ya da iş sözleşmeleri feshedildi. Hak-İş’e bağlı Türkiye’nin en büyük belediye işçi sendikası olan Hizmet İş Sendikası’na üye olan 16 bin 537 kişinin baskı sonucu sendikasını değiştirmek zorunda kaldığı öğrenildi. Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan’ın, beraberinde 30 kişiyle birlikte Hizmet-İş Sendikası’nın yetkili olduğu Kartal Yol Bakım 7’nci Bölge Müdürlüğüne baskın düzenleyerek, çalışanlardan Belediye-İş’e geçmelerini istediği, aksi takdirde işlerinden olacağını söylediği belirtildi.

“KÖTÜ NİYETİNİZ YOKSA NEDEN 30-40 KİŞİ GELDİNİZ?”

Olaylar üzerine açıklama yapan Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, şunları söyledi:

“Kabadayı ve zorba bir şeklide gelip ‘biz her şey yaparız’ havasıyla iş yerlerimizde toplantı yapmak istiyorlar. Şube başkanı arkadaşlarımız da bizim örgütlü olduğumuz yerde toplantı yapılmasının etik ve hukuki olmadığını söylüyor. Bunlar ‘biz yapacağız’ diye diretince arkadaşlar bölge müdürünü arıyorlar. O da ‘aranızda halledin’ diyor. Bunlar önceki sabah 30-40 kişilik bir ekiple gelerek toplantı salonunda konuşma yapmak istiyorlar. Bizimkiler de izin vermiyor. Şube başkanımız arkadaşları dışarı çıkarmaya çalışıyor. Kötü niyetiniz yoksa neden 30-40 kişi geldiniz? Mafyavari bir şekilde ve zorla mı toplantı yapacaksınız iş yerlerinde? Bu arkadaşların bu işlerle bir yere gelemeyeceğini bilmesi lazım. Biz işçilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu sendikaların hiçbir yerde arkadaşlarımızla görüşmesine engel olmuyoruz olamayız da zaten. Ama biz iş yerlerinde kaos çıkmasından rahatsızız. Bunlar zaten arkadaşlarımıza ulaşıyorlar mesaj atıyorlar, sosyal medyadan ulaşıyorlar. Burada bir engelleme yok ama sen benim evimin içine gelip bana ağalık yapmaya çalışıyorsun. Buna izin vermeyeceğiz.”

“KORKUTARAK ÜYE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Hizmet-İş Sendikası İstanbul 7 No’lu Şube Başkanı Hasan Topçu da yaptığı açıklamada, “İş yerimize gelip propaganda yapmaya çalıştılar, biz de kabul etmedik. Çünkü biz sendika olarak burada yetkiliyiz. Bize ve yanımızdaki işçi arkadaşlarımıza saldırdılar. ‘İş yerine baskın yapalım, insanların gözünü korkutalım’ derdindeler. Bıçak çektiğimizi iddia ediyorlar ama bu kesinlikle yalan. Dışarıdan topladıkları kişilerle bir baskı oluşturup insanları korkutarak kendilerine üye yapma çabası içerisindeler” diye konuştu.