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Saman yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu çıkan yangın ormana sıçradı
02.08.2019 - 17:20 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 17:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 helikopter ve 8 arazöz ile yangına müdahale ediliyor.
Etiketler : saman,orman,yangın,
641318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/641318.aspx
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