Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Yaşar Çapçı, daimi 364 kişiyle hizmet verdiklerini, mahallî personeli de dâhil ettiklerinde sayının 700’e ulaştığını söyledi. Ana mutfakta Türk damak tadına göre hazırlanan yemeklerin Türk hacı adaylarının kaldığı 42 otele ısı muhafazalı ekipmanlarla gönderildiğini anlatan Çapçı, şöyle konuştu: Soğuk hava depolarında günlük kesilen taze etler yer alıyor. Mezbahada kesilen etler diyetisyen ve aşçıların kontrolünde teslim alınıyor ve hacı adaylarımıza günlük etle hazırlanan yemekler veriliyor. Türk hacı adaylarının Mekke’ye geldikleri 11 Temmuz’dan bu yana yemeklerde 72 tonun üzerinde taze et kullandık.



Yemek malzemelerinin yaklaşık yüzde 70’inin Türkiye’den getirildiğini bildiren Çapçı, her gün kahvaltı sonrası hacı adaylarına farklı kumanya verildiğini, Arafat’ta da hacı adaylarına kumanya verileceğini kaydetti. Çapçı, ekmek fırınlarında ise Türk damak tadına uygun ekmekler pişirildiğini kaydederek “Arafat öncesi başta ekmek olmak üzere kruvasan, poğaça gibi unlu mamullerden 120 bin adet çıkarılıyor” diye konuştu.