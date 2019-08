Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Türkiye ve ABD arasında bir süredir müzakere edilen ‘güvenli bölge’ konusunda uzlaşı sağlandı. Ankara, Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye pozisyonundan geri adım atmazken, ABD ile anlaşamaya varıldı. Millî Savunma Bakanlığı ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden eş zamanlı yapılan ortak açıklamada “Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştı” denildi. Açıklamada ayrıca, Müşterek Harekât Merkezinin Türkiye’de kurulacağı belirtildi.

Görüşmeler geçtiğimiz ay ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki ABD’li heyetin Türkiye’ye gelmesiyle başladı. Jeffrey, yer yer 5 ila 14 kilometre derinlikte bir güvenli bölge teklifiyle masaya otururken Ankara Jeffrey’in teklifin kabul etmedi. Bu görüşmelerden iki hafta sonra ise ABD’li heyet, yeni teklifi ile yeniden Ankara’ya geldi. Üç gün süren toplantılardan uzlaşı çıktı. ABD’nin Türkiye’nin masaya koyduğu ‘barış koridoru‘ görüşlerine yaklaştığı belirtildi.



MUTABAKATA VARILDI

Milli Savunma Bakanlığı’nda devam eden görüşmelerin ardından Bakanlık, üç maddelik güvenli bölge açıklaması yaptı. Bu açıklamayla eş zamanlı olarak ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden de aynı açılama geldi. Ortak açıklamada teknik detaylara yer verilemezken genel bir mutabakata varıldığı belirtildi. Anlaşmada “Görüşmelerde; Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede, güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine edilmesi ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulmasını müteakiben, güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır” denildi.



DERİNLİK 30-40 KİLOMETRE

ABD’li heyetle güvenli böyleye ilişkin görüşmelerin sürdüğü dakikalarda Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, görüşmelerdeki son aşamaya dair değerlendirmelerde bulundu. Akar şunları söyledi: Bu görüşmeler sırasında bütün görüş ve taleplerimizi arkadaşlarımız muhataplarına ilettiler. Güvenli bölgenin 30-40 kilometrelik derinlikte olması gerektiği, bu bölgedeki YPG’lilerin tamamen buradan çıkarılması gerektiği, ayrıca YPG’nin elindeki ağır silahların toplanması, teröristlerin yaptığı tünel, tahkimat ve mevzilerin tahrip edilmesi hususunu masaya koyduk.



BİRLİKLERİMİZ HAZIR

Terör koridoru oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konudaki planlarımız, hazırlıklarımız, sahadaki birliklerimiz hazır vaziyette. Bu konuda yapılması gereken neyse, bunu mümkünse ABD ile birlikte, değilse kendi başımıza yapmaya kararlı olduğumuzu yine ifade ettik. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştıklarını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantının olumlu geçtiğini, oldukça yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylememiz yanlış olmaz.



OYALAMA TAKTİĞİNE KARŞI ELLER TETİKTE

Öte yandan, güvenli bölge konusunda ABD’nin hamlesinin oyalama taktiği olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Askerî kaynaklar, ABD’nin “oyalama ve zaman kazanma” taktiklerine karşı Ankara’nın askerî seçeneği masada tutuğu ve ABD olmasa dahi güvenli bölgeyi Türkiye’nin tek başına kuracağının altını çiziyor. Bu arada, TSK, terör örgütü YPG/PYD’nin işgali altındaki Fırat’ın doğusuna yönelik muhtemel bir askerî harekât için bütün hazırlıklarını tamamlandı. Mehmetçik eli tetikte askerî harekât emrini bekliyor.