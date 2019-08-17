Yargıtay Başkanlığı, "Adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtaya yönelik haksız ve ölçüsüz eleştirileri yapan bazı baroların, yakın geçmişte tüm dünyanın kabul ettiği insan hakları metinlerine dahi karşı çıkması, feraset düzeylerinin açık bir göstergesi olup, bu tür ithamların toplumun vicdanında karşılık bulmayacağı şüphesizdir." açıklaması yaptı.
Yargıtaydan 'Adli Yıl Açılış Töreni' açıklaması
17.08.2019 - 18:14 | Son Güncelleme: 17.08.2019 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay Başkanlığı, 'Adli Yıl Açılış Töreni'ne ilişkin açıklama yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Yargıtay,Adli Yıl,açıklama,
644372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644372.aspx
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