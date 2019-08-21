Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Önceki gün TSK’nın İdlib’de askeri konvoyunun vurulması bölgede gerilimi artırırken, dün de Esad rejimine bağlı güçlerin TSK’nın 9 numaralı gözlem noktası Morek yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına girdiği belirtildi.

Rejimin, TSK’nın Morek gözlem noktasıyla ikmal yolunu kapaması durumunda ise muhtemel bir sıcak çatışmadan çekiniliyor. Esad güçlerinin saldırılarla bölgeyi ele geçirmenin yanı sıra Türkiye’nin gözlem noktalarından geri çekilmeye zorlanmasını amaçladığı da değerlendiriliyor. Ancak Türkiye, gözlem noktalarından geri çekilmenin söz konusu olmadığını daha önce açıklamıştı. Bu kapsamda Ankara, Esad rejiminin garantörü Rusya’ya uyarıda bulunurken, rejimin İdlib mutabakatını ihlal ettiği ve “tehlikeli ilerleyişini” durdurması gerektiğini ilettiği bildirildi. Gün boyu şiddetli çatışmaların yaşandığı Han Şeyhun kırsalından muhalif grupların bir kısmı geri çekildi. 2014 yılında muhaliflerin eline geçen bölge, rejim güçlerinin daha önce birçok kez kimyasal saldırısının hedefi olmuştu.