Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, gençleştirme çalışmalarıyla mevcut ormanların ömrünü uzatırken, eski maden sahalarının ağaçlandırılmasına da ayrı bir önem veriyor. Müdürlük, özellikle bor, gümüş, manyezit ve linyit rezervi bakımından zengin olan bölgelerde yıllarca işletildikten sonra terk edilen alanları yeniden yeşille buluşturuyor. Bu kapsamda, 2 bin 446 hektar eski maden sahasında 5 milyon 252 bin fidan toprakla buluşturuldu. Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, “Uzun yıllar yapılan madencilik faaliyetlerinin ardından teşkilatımıza Tavşanlı Tunçbilek, Değirmisaz ve KÜMAŞ bölgesindeki devredilen maden sahalarını kendi hâlinde bırakmıyoruz. Buraları yeniden ağaçlandırıp eski görünümünden daha iyi bir hâle getiriyoruz. Millî ekonomimize fayda sağlayan madenler çıkarıldıktan sonra o toprakları yeniden doğaya kazandırma görevi bizlere düşüyor. Orman teşkilatımız da bu görevi başarıyla yürütüyor” dedi. Kayım, ağaçlandırma çalışmaları yapılırken bölgede yaşayan köylülerin gelir düzeyini artırmalarına yönelik dut, lavanta, mahlep, kestane, fıstık çamı gibi gelir getirici türleri tercih ettiklerini aktardı.