Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimi Tokat’tan kimi Mersin’den İzmir’e gelen işçiler, ailelerinden uzakta “tek bir ağaç yanmasın” diye çaba gösteriyor. Orman işçisi Erkan Kahraman, “Tüten yerlere soğutma yapıyoruz. Helikopterin su alması için yapılan havuza su takviyesi yapıyoruz. Yangın bitti ama nöbet bitmedi” derken, diğer işçi Özgür Meydan da, “12 senedir bu işin içindeyim, bundan daha büyük yangın görmedim” diye konuştu.