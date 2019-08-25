Kimi Tokat’tan kimi Mersin’den İzmir’e gelen işçiler, ailelerinden uzakta “tek bir ağaç yanmasın” diye çaba gösteriyor. Orman işçisi Erkan Kahraman, “Tüten yerlere soğutma yapıyoruz. Helikopterin su alması için yapılan havuza su takviyesi yapıyoruz. Yangın bitti ama nöbet bitmedi” derken, diğer işçi Özgür Meydan da, “12 senedir bu işin içindeyim, bundan daha büyük yangın görmedim” diye konuştu.
Yangın bitti nöbete devam
25.08.2019 - 02:45 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 02:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin son yıllarda en büyük orman yangınlarından birini yaşayan İzmir’de üç ilçeye yayılan yangını 2 gün 5 saatte kontrol altına alan orman işçilerinin nöbeti sürüyor.
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646122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646122.aspx
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