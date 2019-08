Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin, Rize ve Trabzon illerinde gerçekleştireceği miting ve açılış programlarına dün ilk olarak Artvin’in Yusufeli ilçesinden başladı. Rize’nin Güneysu ilçesindeki baba ocağından öğle saatlerinde ayrılarak helikopter ile Artvin’in Yusufeli ilçesine gelen Erdoğan, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren, Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajını helikopter ile havadan inceledi. İncelemenin ardından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada halka hitap etti.

Doğu Akdeniz’de yapılan arama faaliyetlerine de değinen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuya ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, şöyle devam etti: “Doğu Akdeniz’de Amerika varmış, Fransa varmış, İngiltere varmış, Katar varmış ama tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orada bizim Yavuz’umuzu, Barbaros Hayrettin’imizi görmüyor musun? İki sondaj, iki sismik araştırma gemisiyle o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Sondaj ve araştırma gemilerimizin yanında fırkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Tehditler sallamıyorlar mı? Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye’nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız.”



PETROLÜ BULDUĞUMUZDA...

Erdoğan daha sonra, Güneysu Konakları önünde düzenlenen Toplu Açılış Töreni’nde vatandaşlara hitap etti. Burada da Kılıçdaroğlu’nun Doğu Akdeniz’deki petrol aramalarına dair açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, şöyle devam etti: “Hani senin gündemin başka olduğu için olup bitenden haberin yok. Anlaşılan o ki, terör örgütü destekçileriyle düşüp kalkmaktan bunların sadece gönülleri kirlenmemiş, gözleri de kör olmuş. Allah’ın izniyle ve yardımıyla Doğu Akdeniz’de petrol veya doğal gaz bulduğumuzda bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi de kapımızda sıraya girecek. Çünkü enerji demek güç demektir.”

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu ile ilgili de, “İstanbul’u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki, ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapmadım” ifadelerini kullandı. Hiçbir devletin, belediyelerin terör örgütlerine teslim edilmesine izin vermeyeceğine işaret eden Erdoğan “Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. Önümüzdeki dönemde de aynı hassasiyetle takibimize devam edeceğiz. Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes aynı akıbete uğramaya mahkûmdur” dedi.



DÖNEM UZLAŞMA DÖNEMİ

Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği yemekte ise bugüne kadar ülkeyi ilgilendiren tüm konularda partizanca bir davranışın içinde olmadıklarını belirterek şöyle konuştu: Dönem uzlaşma dönemidir. Her fırsatta muhataplarımıza iş birliği çağrısı yapıyoruz. Bunun için hiçbir komplekse kapılmadan, bizi sevsin sevmesin, her kesime elimizi uzatıyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki ‘önce millet, önce memleket’ diyen herkesle çalışmaya hazırız.”