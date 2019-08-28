Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP’nin görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün para yok dediği Mardin Büyükşehir Belediyesinde özel kalem müdürlüğü kaleminden 3 ayda yaklaşık 300 bin lira HDP ve CHP’liler için harcadığı belirlendi. Mardin’e atanan kayyumun, belediye bütçesinden devlet büyüklerine yüksek meblağlı özel hediyeler alındığı iddiasını ortaya atan HDP’li Başkan Türk’ün kasayı nasıl boşalttığı ortaya çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve HDP’li milletvekilleri için yemek gideri olarak 145 bin lira; çay, kahve ve çikolata için de 85 bin lira harcandı.



Yemeğin verildiği otelin Ahmet Türk tarafından göreve getirilen ve belediyeye iş için başvuran kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D’ye ait olduğu tespit edildi.

HDP’li Sezai Temelli ile Pervin Buldan 27 Nisan’da belediye tarafından aynı otelde ağırlanırken 790 kişilik yemek için 42 bin 660 lira faturalama yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve yazar Güler Buğday da 29 Nisan’da Ahmet Türk’ü belediye binasında ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakikalık ziyaretin ardından aynı otelde 528 kişilik yemek bedeli olarak 28 bin 512 lira fatura edildi.

HDP’li Hüda Kaya ve Ebru Günay’ın da 31 Mayıs’ta belediyeyi ziyaretlerinin ardından 100 kişinin sığmadı bir restoranda 392 kişiyle yemek yediğine ilişkin 27 bin 518 lira fatura kesildiği belirlendi.



Aynı restoranda 14 Haziran’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın ağırlandığı 407 kişilik yemeğe 28 bin 571 lira, 10 Temmuz’da HDP’li Tuma Çelik’in katıldığı 251 kişilik yemek için ise 17 bin 621 lira harcama yapıldı.

Belediyenin özel kalem müdürlüğüne çeşitli kuruyemişçilerden çay, kahve, çerez, çikolata ve kolonya alımı için 84 bin 466 lira ödendi.

Öte yandan, şehirde sit alanı ile ilgili 19 Temmuz’da düzenlenen toplantıya katılan 10 kişi için özel temsil heyet karşılama giderinden 7 bin 648 liralık uçak bileti alındığı dikkati çekti.