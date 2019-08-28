Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
ABD Büyükelçisi Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu
28.08.2019 - 16:31 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu
Etiketler : ABD Büyükelçisi,Beştepe,
646840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/646840.aspx
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