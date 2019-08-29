Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yaptığı açıklamada Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, Rusya ile beşinci nesil savaş uçağı SU-57 görüşmelerine karşı çıktı. Çeviköz, şunları söyledi: “Türkiye’nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. S-400’lerle ilgili tartışmaları hepimiz yakından izledik ve bunun oluşturduğu sakıncaları hem ABD ile olan ilişkilerimizde hem diğer NATO üyesi olan ittifak mensubu müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde gördük. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan bir takım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye’nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz.”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de kadın cinayetleri ile ilgili caydırıcı yasalar isterken, idama karşı olduğunu söyledi. Köse, “Ben idama karşı olan bir insanım. Çocuk tacizleri, kadın cinayetleri dediğimiz zaman caydırıcı yasaların gelmesi gerekiyor” dedi.