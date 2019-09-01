Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da bir bankaya ait çağrı merkezinde 7 yıldır çalışan 28 yaşındaki Zübeyde D.K. isimli kadın, 1 yaşındaki çocuğu için yönetmelik gereği çocuğunun bırakılması, bakılması, çocuğunu emzirmesi için çalışma yerine en fazla 250 metre mesafede yurt veya kreş kurulmasını eğer 250 metreden fazla ise çocuğunun ihtiyaçlarının giderilmesi için gidebileceği aracın sağlanmasını talep etti. Bu talebini noter kanalıyla işverene iletti. Ancak işveren tarafından gerekli girişimlerde bulunulmaması üzerine genç kadın iş akdini tek taraflı olarak feshetti. Ardından kıdem tazminatının verilmesi talebiyle dava açtı. Zübeyde D.K’nın davayı kazanması üzerine işveren bu karara itiraz ederek dosyayı mahkemeye taşıdı. Buradaki değerlendirme sonucunda da Zübeyde D.K’ya kıdem tazminatının en yüksek faizi ile birlikte verilmesine karar verildi. Ardından toplam 26 bin 965 TL’lik kıdem tazminatı Zübeyde D.K’ya firma tarafından ödendi.

Zübeyde D.K’nın avukatı Ertaç Durak, müvekkilinin 6331 sayılı yasa gereği talepte bulunduğunu belirterek “Burada ilgili yönetmeliğe göre çalışan işçilerin işveren tarafından bir süt odası ve devamın bir yurt sağlanması gerekiyor. Ancak işveren tarafından bu sağlanmadığı için biz de bununla ilgili bir dava süreci başlattık. Dava sonucunda müvekkilimiz kıdem tazminatı almaya hak kazandı” dedi.

Ertaç Durak, verilen kararın çalışan anneler için emsal niteliği taşıdığını belirterek, “Buradan emziren annelerimize seslenmemiz gerekiyor; Eğer işvereniniz size bu şartları sağlamıyorsa ona karşı tek taraflı fesihle kıdem tazminatı talep edebilir annelerimiz” diye konuştu.