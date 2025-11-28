Hatay'da zabıta ekipleri gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri tarafından gıda üretimi yapan bir işletmede son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen depoda tutulan dondurulmuş ürün tespit edildi. İşletme personelinin "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek kendini savunması ise 'pes' dedirtti.

Dörtyol Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini devam ettiriyor. Vatandaşların sağlığını korumayı amaçlayan çalışmalara pastaneler ile işlenmiş gıda satışı yapılan işletmelerde ağırlık verildi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve gıda güvenliği standartları detaylı şekilde kontrol edildi. Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu belirlenen bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Söz konusu ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.

BAZI İŞLETMELERE SÜRE TANINDI

Öte yandan, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü belirlenen bazı işletmelere eksiklerini gidermeleri için yarına kadar süre tanındı. Yetkililer, yapılacak ikinci denetimde gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin ruhsat ve hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle mühürleneceğini bildirdi.

SON KULLANMA TARİHİ 3 YIL GEÇMİŞ ÜRÜN BULUNDU

Zabıta ekiplerinin bir işletmede gerçekleştirdiği denetim sırasında ise son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen soğuk hava deposunda dondurulmuş ürün bulundu. İşletme personeli, "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek kendini savunsa da zabıta müdürü Avan "1, 2 ay değil geç kalmanız. Ben bunun satılıp sarılmadığını bilemem ki" diyerek duruma tepki gösterdi. Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek başta olmak üzere işletmede ele geçirilen son kullanma tarihi bitmiş ürünler ekipler tarafından imha edildi.

