Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başvuruda, tahliyelerin örgüte moral kazandıracağı vurgulanarak konunun araştırılması istendi. TAY-DER Başkanı ve araştırmacı-yazar Muhammed Gömük, tahliyelerin örgütün moralini yükselttiğini belirterek konunun araştırılması için başvurduklarını belirtti. Adalet Bakanı Abdulhamid Gül’ün FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajına destek veren Gömük “Bakan’ımızın açıklamaları bizleri mutlu etti. Bizlerde bu hain örgütün her daim peşindeyiz. Devletimizin özellikle 17/25 Aralık süreci denen 2014 yılının başından itibaren ettiği amansız mücadele sonrası FETÖ hücrelerinin uykuya geçtiği ve hain 15 Temmuz darbe girişimi ile aktif hâle geldiği hepimizin malumudur. Tahliyelerin örgüte de moral motivasyon sağladığı aşikardır” dedi.