Başvuruda, tahliyelerin örgüte moral kazandıracağı vurgulanarak konunun araştırılması istendi. TAY-DER Başkanı ve araştırmacı-yazar Muhammed Gömük, tahliyelerin örgütün moralini yükselttiğini belirterek konunun araştırılması için başvurduklarını belirtti. Adalet Bakanı Abdulhamid Gül’ün FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajına destek veren Gömük “Bakan’ımızın açıklamaları bizleri mutlu etti. Bizlerde bu hain örgütün her daim peşindeyiz. Devletimizin özellikle 17/25 Aralık süreci denen 2014 yılının başından itibaren ettiği amansız mücadele sonrası FETÖ hücrelerinin uykuya geçtiği ve hain 15 Temmuz darbe girişimi ile aktif hâle geldiği hepimizin malumudur. Tahliyelerin örgüte de moral motivasyon sağladığı aşikardır” dedi.
Tahliyeler FETÖ’ye moral veriyor
21.09.2019 - 04:39 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), son günlerde FETÖ’den yargılanan bazı isimlerin tahliye edilmeleri sebebiyle Cumhurbaşzkanlığı, Adalet Bakanlığı ve HSK’ya başvurdu.
Etiketler : fetö,fetö tahliye,
651638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651638.aspx
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