Terör örgütü YPG/PKK, kontrolündeki Telabyad ilçesi ile Türkiye'nin sınır ilçesi Akçakale arasındaki bölgeyi ateşe verdi. Teröristler, sınır boyunu sürekli ateşe vererek yangın çıkarıp güvenlik güçlerinin görüşünü engellemeye çalışıyor.
Teröristler sınır boyunu ateşe verdi
21.09.2019 - 17:07 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad'da terör örgütü YPG/PKK sınırı boydan boya ateşe verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,sınır boyu,ateş,
651752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/651752.aspx
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