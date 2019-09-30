Geçtiğimiz Perşembe günü İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar sürüyor. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Silivri açıklarında 2.8 büyüklüğünde deprem
30.09.2019 - 17:07 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Etiketler : deprem,istanbul,marmara,
653478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/653478.aspx
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