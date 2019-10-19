Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi” denildi.