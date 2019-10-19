Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi” denildi.
Resulayn’da PKK/YPG’ye ait cephanelik ele geçirildi
19.10.2019 - 15:12 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn’da devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : PKK/YPG,cephanelik,ele geçirildi,
657286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657286.aspx
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