Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Zonguldak'tan polis koleji ve polis akademisi sınavlarına katılan, kazanan ve mezun olan, FETÖ mahrem yapılanması içinde bulundukları iddia edilen ve çeşitli üniversitelerde eğitim gördükleri belirtilen 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Öte yandan şüphelilerin, 17-25 Aralık süreci sonrasında polis kolejine yerleştirildiği öğrenildi.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Ekim'de, Zonguldak, İstanbul, Bolu, İzmir ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.