Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Fikir Sizden Uygulama Sizden’ sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı 9 Ekim’de başladı. Bakanlığın yoğun talep üzerine bir hafta daha süresini uzattığı program önceki gün sonlandı. Önceki dönemlerde üç binle sınırlı kalan proje sayısı bu yıl rekor seviyeye ulaştı. Programa 25 bin 735 adet proje sunuldu. En çok katılım Mersin’den yapılırken konu olarak yüzde 32 ile kültür sanat projeleri öne çıktı. Türk gençliğinin formda olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Ülkesi için daha iyisini düşünen ve bunu uygulamaya dönüştüren bir genç nesil duruyor karşımızda. Bizim görevimiz gençlerdeki bu potansiyeli ortaya çıkaracak zemini hazırlamak. Yenilikçi fikirlere her zamankinden çok ihtiyacımız var. Fikirlere ve girişimlere imkân tanımak için başlattığımız projenin geldiği seviye bizi gururlandırdı, umutlarımızı artırdı” diye konuştu. Öte yandan desteklenmesi uygun görülen projelere, beş ila 25 bin lira destek sağlanacak.