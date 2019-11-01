Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü’nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti. Erdoğan ile Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’i kabul etti
01.11.2019 - 10:58 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 11:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
659877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659877.aspx
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