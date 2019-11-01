Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü’nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul etti. Erdoğan ile Guterres'i taşıyan araçlar Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı.