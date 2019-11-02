Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihî Eminönü Balık Ekmek Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke, mahkemeye başvurarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının (İBB), “kira sözleşmesi bittiği gerekçesiyle işgal ettiği alanı 1 Kasım’da tahliye etmesi, aksi takdirde yerinden zorla çıkarılacağı” şeklinde tebliğ ettiği işlemin durdurulması talebinde bulundu. Davayı kabul eden İstanbul 4. İdare Mahkemesi, belediyenin talep ettiği işlemin, konu itibarıyla uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğunu belirterek, 30 gün içinde yeniden karar verilmek üzere yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Belediyenin uygulaması sonrası halkın kendilerine sahip çıktığını, satışlarının arttığını belirten İlke “Bugün itibarıyla çok sevinçliyiz. Belli bir süre kazandık. Yürütmeyi durdurma olmasaydı da kapatma olmayacaktı. Burası sıradan bir seyyar satıcı değil. Burası ile ilgili bir uygulama yapılacaksa biz bu uygulamanın tam merkezinde olmalıyız. İstanbul’un, Türkiye’nin bu kadar sorunu varken, biz balık ekmek üzerinden gündem olmak istemiyoruz. Biz her türlü diyaloğa açığız” şeklinde konuştu.